Pour sa 10ème édition du Plan Froid, la Fondation Prince Laurent se renouvelle et innove.

En effet, les restrictions dues à la crise sanitaire et au changement de stratégie du monde politique ne permettent malheureusement pas de le réitérer comme les années précédentes.

Depuis 2011, les personnes SDF accompagnées de leur animal peuvent compter sur l’aide de la Fondation Prince Laurent pendant les mois d’hiver. Puisque ces personnes ne sont pas admises avec leur animal dans les centres d’hébergement classiques, la Fondation a mis des abris chauffés et équipés de sanitaire à leur disposition. De cette manière, elles n’étaient pas séparées de leur compagnon à quatre pattes.

Durant une décennie, une centaine de personnes SDF ont profité de cette initiative et certaines y revenaient chaque année.

Un nouveau concept a été trouvé: une des vétérinaires de la Fondation Prince Laurent accompagnera l’équipe de la Maraude du Samu Social afin d’aller directement à la rencontre des personnes SDF et de leurs animaux. En plus de soigner leur animal et de les informer à propos des services de la Fondation, la vétérinaire leur remettra un kit Homme-animal contenant (entre autres) : un thermos, une couverture thermique, un tapis isolant pour leur animal, un sac à croquettes réutilisable, une gamelle pliable et un distributeur de sac à crottes.

Grâce au partenariat avec l’asbl Commerçants du coeur, les personnes SDF pourront se rendre chez les commerçants participants afin de, par exemple, remplir leur thermos et leur sac à croquettes, prendre un repas ou simplement s’asseoir au chaud avec leur fidèle compagnon.

Actuellement en négociation avec l’Armée du Salut, la Fondation Prince Laurent espère pouvoir proposer 4 lits où les personnes SDF pourront dormir avec leur animal et bénéficier d’un souper et d’un petit-déjeuner.

Comme toujours, ils peuvent aussi se rendre au dispensaire de Bruxelles pour les soins vétérinaires gratuits et des croquettes pour leur animal.

Un appel a été lancé sur la page Facebook de la Fondation Prince Laurent afin de récolter des sacs à crottes et trouver des volontaires qui souhaitent coudre un sac à croquettes réutilisable.

Pour ceux qui souhaitent soutenir le projet financièrement, un don peut être effectué sur le compte de la Fondation : BE03 3101 4773 0884 avec la communication : Plan Froid.