Des policiers étaient en train de patrouiller en voiture quand ils ont vu une personne monter dans un véhicule et en descendre peu de temps après. Suspectant une vente de drogue, ils ont contrôlé la personne qui venait de quitter les lieux à pied. Cette dernière a admis avoir acheté une petite quantité de cocaïne au conducteur.

La voiture de l'homme suspecté de vendre de la drogue a été bloquée par les policiers dans le but de procéder à son contrôle. Le conducteur a alors fait marche arrière et a percuté la porte du véhicule de police, blessant au passage l'un des inspecteurs à la jambe. Un autre policier également sur son chemin a eu le temps de s'écarter de justesse. Son échappée a été brève, car il s'est retrouvé bloqué derrière une voiture à l'arrêt. Le conducteur a alors pris la fuite à pied. Les policiers ont pu l'arrêter un peu plus loin.

Les agents ont trouvé 350 euros dans la poche du fuyard et deux téléphones portables dans son véhicule.

Le suspect nie les faits de vente de stupéfiants qui lui sont reprochés.