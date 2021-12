Ce diplômé de l’école hôtelière s’est ensuite rapidement retrouvé dans le milieu politique, en travaillant dans différents cabinets. Il faut remonter à 1994 pour retrouver la première élection du Ganshorenois. "Je me suis présenté sur la liste de Richard Beauthier. J’avais 24 ans, j’ai raté le siège à deux voix… Mais je suis monté au conseil en 1997 par le biais de la suppléance." En 2000, c’est parti pour l’aventure échevinale : Van Laethem devient échevin. Un poste qu’il occupe sans discontinuité jusqu’à ce jour avec comme compétences de prédilection l’État civil, le Sport et les Seniors. Il sera même bourgmestre ad interim pendant plusieurs mois à la suite de la maladie et du décès du mayeur libéral Hervé Gillard. Quant à son affiliation au CDH, elle n’a rien de familial, mais vient en partie de sa proximité avec Richard Beauthier, ancien bourgmestre "PSC" (comme on disait à l’époque).