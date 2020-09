Un parc photovoltaïque de 4 122 panneaux chez Coca-Cola Services vient d'être inauguré à Anderlecht, en présence de Marie-Christine Marghem, ministre fédérale de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable.

L’installation permettra à Coca-Cola d’économiser 295 tonnes de CO 2 par an et de produire 12 % de l’électricité de l’immeuble de bureaux The Bridge de façon locale et durable. Luminus et Coca-Cola ont également présenté leurs plans de projet éolien sur le même site. Il pourrait devenir le premier projet éolien de la Région de Bruxelles-Capitale.

Énergie verte et locale

Les 4 122 panneaux solaires sur le site de The Bridge à Anderlecht ont une puissance de 1 272 KWp et produiront chaque année 1218 MWh d’énergie verte, ce qui correspond à la consommation annuelle d’environ 350 ménages. 990 panneaux ont été placés sur la toiture du siège et 810 panneaux recouvrent le parking. Ces derniers produisent de l’énergie verte, mais servent aussi de carport aux travailleurs.

Luminus et Coca-Cola ont profité de l’occasion pour expliquer à la ministre leur projet de construire sur le même site une éolienne, une primeur pour la Région de Bruxelles-Capitale. L’éolienne de 2,4 MW pourrait produire 5 100 MWh/an d’électricité verte, l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 1 400 ménages bruxellois. L’éolienne et les panneaux photovoltaïques pourraient couvrir 65 % de la consommation énergétique du site.

L’enquête publique débutera prochainement.