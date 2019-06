L'une des deux personnes âgées victimes est décédée à l'hôpital quelques jours après les faits.

Le 26 juillet 2018, deux suspects ont téléphoné au domicile d'un couple de Wemmel vers 20 heures. Ils se sont ensuite rendus sur les lieux en question chez un couple de personnes âgées de 84 et 81 ans. Ils ont alors réalisé un home invasion et ont porté des coups aux victimes.



Les auteurs se sont finalement envolés avec divers bijoux, de l'argent, des cartes bancaires et le véhicule Renault du couple. Quelques jours après les faits, la victime de 84 ans s'est retrouvée à l'hôpital où elle est décédée le 13 août 2018.



Après une enquête approfondie menée, les deux suspects ont été arrêtés en décembre 2018 sur la base des recherches ADN et téléphoniques, et de l'analyse des images des caméras disponibles. Les individus sont deux jeunes hommes. Ils sont âgés de 18 et 16 ans et sont originaires de Bruxelles. Le suspect adulte a été arrêté par le juge d'instruction alors que le mineur a été déféré à la section jeunesse du parquet de Bruxelles.



Le 28 mai 2019, le suspect adulte a été déféré au tribunal correctionnel pour vol avec violence ou menace, dans un gang, au détriment d'une personne vulnérable et entraînant la mort sans intention de tuer. La loi prévoit une peine d'emprisonnement de 20 à 30 ans pour cette qualification.



L'affaire se déroulera ce vendredi devant la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles.