Le parquet fédéral avait vu dans ce rassemblement d’anarchistes et d’anti-autoritaires un groupe terroriste. En fin d’enquête, la chambre du conseil avait revu cette prévention, la qualifiant d’association de malfaiteurs.

C’est donc un procès quelque peu hors du commun qui s’ouvre ce lundi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Dix hommes et deux femmes devront répondre de faits datant de 2008 à 2014. Il est question principalement de dégradations, d’incendies volontaires, de rébellion et de vols. Fait relativement rare, la circonstance aggravante de haine, de mépris ou d’hostilité en raison notamment de la fortune a été retenue. C’est notamment le cas pour des graffitis tels que "Eat the Rich" ou "Nique les proprios" ou visant les fonctionnaires de l’Union européenne inscrits par les prévenus à Molenbeek, à Saint-Josse ou dans le quartier Schuman.

