Les Jettoises et les Jettois pourront dans le futur aller jeter leurs déchets dans un recyparc situé dans leur propre commune. Un projet prévoit en effet la création d’un recyparc rue Uyttenhove, dans le zoning.

"La commune a acheté une partie d’un terrain pour mettre son charroi. Une autre partie a été acquise par l’ABP(ndlr : Agence régionale Bruxelles-Propreté) pour faire un recyparc", explique avec enthousiasme Mounir Laarissi (CDH), échevin jettois de la Propreté publique.

"C’est un beau service supplémentaire pour les citoyens. Il n’y a pas de recyparc actuellement à Jette. Les habitants doivent alors aller à Laeken ou Forest. Avec une déchèterie à proximité, on espère retrouver moins de dépôts dans la commune".

Actuellement, aucune date n'est encore confirmée pour l’ouverture. Le mandataire humaniste regrette l’absence d’informations de la part des instances régionales. "J’ai demandé un comité de pilotage à Bruxelles Propreté, mais je n’ai pas de nouvelle. On aimerait que ce recyparc voie le jour le plus rapidement possible".

Une ressourcerie est prévue dans le complexe, et devrait servir également les communes de Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren et Koekelberg. "Entre-temps, un coordinateur a été nommé grâce à des fonds régionaux pour assurer le bon déroulement du projet", a indiqué l’échevine du Développement durable Claire Vandevivere (CDH) à nos confrères de Bruzz.

La parcelle communale devrait quant à elle abriter le service de propreté publique et de maintenance, "actuellement à l’étroit rue Dupré". Un nouvel entrepôt sera dès lors construit par la commune.