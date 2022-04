Le bâtiment peut sans peine être qualifié de chancre. Construit en 1937 en plein dans le centre-ville, dans une perpendiculaire au boulevard Adolphe Max, l’(ancien) Théâtre des Variétés accueillait à la fin du siècle dernier des milliers de cinéphiles. Mais au fil des années, le bâtiment ne répondait plus aux normes de sécurité et a dû fermer ses portes au début des années 80.

Après trois décennies de décrépitude, le lieu a finalement été acheté par Bruxelles Laïque, une association, qui ambitionne d’y implanter son QG. L’ASBL entend créer un "laboratoire d’expressions citoyennes et culturelles", un projet "qui entend s’appuyer respectueusement et sublimer les qualités d’origine du bâtiment et de sa charge historique et culturelle".

© D.R.



Deux salles autour du Café Bagdad

Une demande de permis vient d’être introduite auprès de l’administration régionale. Le projet prévoit de conserver la façade classée et d’exploiter une salle de spectacle (de maximum 1.000 personnes) destinée à des concerts et arts de la scène, ainsi qu’une plus petite pour des projections, débats et expositions.

© D.R.

L’organisation ne compte cependant pas redonner vie à proprement parler au Café Bagdad, emblématique espace Horeca au premier étage de l’édifice, qui servira de "tampon historique et acoustique" entre la grande salle supérieure et la petite salle inférieure.

© D.R.

Une structure transparente sera installée sur le bâtiment. Un choix que les auteurs du projet justifient par l’implantation dans "un quartier très vertical". Notons que la Ville de Bruxelles ambitionne de réaménager les rues de Malines et Saint-Pierre cette année en artères à dominante piétonne.

L’enquête publique pour le réaménagement vient de débuter et se poursuit jusqu’au 12 mai.