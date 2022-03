"Le contrôle a été réalisé par le Contrôle des lois sociales (CLS) avec l'appui de la Regional Computer Crime Unit (RCCU). Le magistrat titulaire du dossier à l'auditorat du travail de Bruxelles est également descendu sur les lieux et a participé au contrôle. Des centaines de données ont été saisies et feront l'objet d'une analyse. A priori, et sous réserve de l'analyse des données, il semble que des irrégularités sont à déplorer", a déclaré l'auditorat.



Le ministère public auprès du tribunal du travail insiste sur le fait qu'il est impératif que les médecins assistants puissent travailler dans de bonnes conditions. Mercredi, outre les données diverses saisies, les contrats de travail conclus avec les médecins assistants ont également été réclamés, afin de déterminer s'ils sont en conformité avec la législation du travail.



En juin 2021, des dizaines de contrôles avaient été ordonnés dans de nombreux hôpitaux du pays par les autorités judiciaires compétentes en matière de droit du travail. Des dénonciations graves, nombreuses et concordantes, au sujet des conditions de travail des médecins assistants avaient poussé les magistrats à agir. Elles faisaient état surtout d'un dépassement beaucoup trop important des heures de travail autorisées par la loi, dont les conséquences sur la santé de ces médecins, et indirectement sur celle de leurs patients, peuvent être irrémédiables.