“Les fin de mois sont de plus en plus difficiles avec les pertes de salaire et d’emplois. Pendant ce temps-là, la “bulle des 7” partis traditionnels se disputent pour des postes. Avec ce que l’on sait sur le contenu des négociations, nous apprenons que le futur gouvernement ne compte pas mettre un impôt sur la grande fortune. C’est la mesure la plus promise mais aussi la plus trahie par les partis traditionnels et plus particulièrement par le PS. Avec le PTB, nous serons les portes-parole des 80 % de la population qui souhaitent un tel impôt sur le grand capital”, déclare Françoise De Smedt, députée PTB au Parlement bruxellois.

Une visite guidée qui faisait étape à Tour & Taxis, Docks et le château de Stuybenberg. “A travers cette route, nous voulions montrer aux gens que le grand capital est bien présent chez nous et qu’il ne faut pas aller chercher bien loin. Ce n’est pas une nouvelle fois aux travailleurs de payer la crise, mais au grand capital. Il est là, devant nos yeux", poursuit la députée

Cette visite guidée clôture une série de six autres rallye que le partie de gauche à organiser durant le mois de septembre pour mettre en avant sa campagne taxe corona. Les parcours ont traversé près de cinq communes avec comme point d’intérêts: le square des milliardaires, GSK, la Villa Empin ou encore le château Fond Roy.