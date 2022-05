Ce 2 mai marquait la fin du Ramadan, l’Aïd el-Fitr. Pour la première fois depuis un mois, la place communale de Molenbeek restait déserte. C’était là que, depuis le premier avril, des centaines de personnes se rassemblaient chaque soir pour récupérer une portion de nourriture grâce à l’association d’Ali et sa femme, Assa. "Le déclic, c’est le premier confinement", raconte cet entrepreneur schaerbeekois, qui tenait un commerce sur la place communale de Molenbeek lors de la première édition. "Je voyais que les gens n’arrivaient pas à joindre les deux bouts. Moi, je pouvais garder mon restaurant ouvert en take away", et c’est comme ça qu’a commencé l’action.