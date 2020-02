Si l'un de ces objets vous appartient, envoyez un mail à zpz.bruno.press@police.belgium.eu.

La police de la zone Nord a interpellé un receleur actif dans la vente d’objets volés à Anderlecht. Elle a pu mettre la main sur ce suspect suite à l’arrestation d’une autre personne pour un vol à la tire (pickpocket). Grâce à l'enquête, le suspect a pu être identifié et localisé. Le suspect a été placé sous mandat d’arrêt. L'enquête va se poursuivre.

Chez lui, la police a retrouvé une quarantaine d’objets d’origine douteuse. Il s’agit, entre autres, d’un vélo, d'objets de vélo et des plusieurs sacs à dos, d'objets électroniques tels que des GPS et des chargeurs pour ordinateurs portables, et d'articles de luxe tels que des montres, des bijoux et des lunettes de soleil, ainsi que des chèques bancaires allemands en blanc. Les victimes peuvent retrouver les photos des objets volés sur notre site internet et prendre contact biens à l’adresse électronique suivante en cas de reconnaissance de leur objet : zpz.bruno.press@police.belgium.eu.