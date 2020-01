Plus de 300 objets d'origine douteuse ont été retrouvés par la police.

Le jeudi 2 janvier dernier à 19h, la Brigade judiciaire centralisée de la zone de police Bruxelles Nord a interpellé le suspect G. S. à Anderlecht. Il s’agit d’un receleur actif dans la vente d’objets volés dans le quartier Nord. La police locale a pu mettre la main sur ce suspect suite à l’arrestation d’une autre personne pour un vol à la tire (pickpocket). Plusieurs observations ont permis à la police d'identifier et de localiser le suspect. Ce dernier a été placé sous mandat d'arrêt et transféré à la prison de Saint-Gilles. L’enquête va se poursuivre.

Dans son habitation, la police a retrouvé plus de 300 objets d’origine douteuse, dont certains ont été signalés volés à la police. Il s’agit, entre autres, d’objets électroniques (tels que des gsm et ordinateurs), des produits de luxe (tels que des bijoux, des montres, des sacs et du parfum) ainsi que des figurines en bronze.

Les victimes peuvent retrouver les photos des objets volés sur le site Internet de la police et prendre contact avec elle en cas de reconnaissance de leur objet.