Des interventions policières plus transparentes pour lutter contre le profilage ethnique. C'est en substance le contenu de la motion votée mercredi au conseil communal de Schaerbeek. Les autorités locales demandent à la zone de police Bruxelles-Nord (Evere, Schaerbeek, Saint-Josse) de mettre en place un système d'objectivation et d'enregistrement des contrôles d'identité mais aussi d'introduire l'attestation des contrôles effectués dans ses procédures, à titre expérimental sur une période significative.

Concrètement, cela passe par les body-cams, actuellement en phase de test, mais aussi par des récépissés après chaque intervention. L'objectif : permettre aux personnes contrôlées de recevoir un reçu avec la raison du contrôle. "On ne sait pas encore quelle forme cela va prendre, ce sera probablement un système où la personne contrôlée pourra demander le reçu mais c'est une chose à laquelle on sera attentifs. Le but est de pouvoir tester le dispositif sur une longue période, comme avec les body-cams, pour lesquelles ont devrait avoir des résultats en janvier prochain, explique Lucie Petre (Ecolo-Groen), conseillère communale et de police à l'origine de la motion. Là aussi, on devra voir comment bien cadenasser le système pour qu'il fonctionne bien. Si les policiers peuvent décider seuls de quand ils allument ou pas la caméra, cela n'a pas de sens."

La motion mise également sur la formation des agents de police, les projets pour améliorer les relations entre les jeunes et les forces de l'ordre et la communication interne sur les thèmes de la culture et de la diversité. Voté à l'unanimité, à l'exception de l'abstention du groupe PTB, le texte est le fruit d'une collaboration entre Cécile Jodogne (Défi), bourgmestre et présidente du collège de police, les conseillers communaux et la zone de Bruxelles-Nord.

Celle-ci entend rétablir et renforcer la confiance entre les citoyens et la police. "Nous voulons réaffirmer notre volonté d'être une police respectable et respectée et rappeler le travail mené depuis plus de dix ans pour former nos agents au plus grand respect des diversité et celui mené avec Unia sur le profilage ethnique."

A Molenbeek, une motion pour l'instauration de récépissés a aussi été discutée lors du dernier conseil communal. Elle a cependant été renvoyée vers le conseil de police. "Nous ne fermons pas la porte à cette initiative mais nous ne voulons pas prendre une décision juste à Molenbeek, sans impliquer les autres communes de la zone Bruxelles-Ouest. C'est pourquoi nous souhaitons que la question soit débattue au conseil de police, afin que la décision puisse être prise de manière concertée", explique le cabinet de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS).