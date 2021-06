Le retour à la vie normale a fait fleurir les habituels bars suspendus mais a également vu quelques apparitions qui méritent le détour.

Sans que ce soit une étude scientifique, le célèbre guide Big Seven Travel a répertorié le top 50 des rooftops les plus trendy d’Europe. Les critères se voulaient exhaustifs : l’avis des clients, la localisation, l’accessibilité, le rapport qualité-prix, l’ambiance,… Bref, tout ce qu’on aime dans les rooftops qui rythment l’été.

Si le rooftop élu numéro 1 est situé à Londres " The Culpeper", deux endroits belges ont réussi à intégrer le top 50. Le Gaston, bar éphémère à Gand, se classe en 47e position. Mieux classé, le Play Label Rooftop arrive en 35e position. Il est situé à quelques pas du Palais Royal et offre une vue splendide sur Bruxelles, sa Grand Place et les environs. Bar lounge, musique d’ambiance, transats, le tout sur le toit du Bowling Crosly au cœur de la capitale.