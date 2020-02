Le parquet de Bruxelles a requis vendredi une peine de trois ans de prison à l'encontre d'un Bruxellois de 73 ans pour attentat à la pudeur sur une fillette et harcèlement sur deux autres.

Le septuagénaire ne conteste pas les faits mais aurait - selon son avocat - besoin d'un accompagnement, compte tenu de ses capacités intellectuelles limitées. Les faits les plus anciens remontent à septembre 2018, lorsque l'homme s'était approché d'une école et avait commencé à simuler l'envoi de baisers à une classe qui travaillait en dehors de l'enceinte scolaire. La police avait été appelée et avait interrogé l'homme mais aucune poursuite n'avait été engagée.

En février 2019, le même homme avait accosté une jeune fille dans la rue, à Laeken. Il lui avait notamment demandé si elle souhaitait le satisfaire oralement. La fille avait pu s'enfuir et rejoindre sa mère, qui avait averti la police. Le prévenu a, depuis, passé un certain temps en détention préventive. Le parquet a requis vendredi une peine de trois ans de prison pour harcèlement, attentat à la pudeur et incitation à la débauche.

Le jugement sera rendu le 27 mars.