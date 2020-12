Un show au laser pour célébrer le Nouvel An à Bruxelles: "On n'imaginait pas de faire un feu d'artifice" Bruxelles Sarra El Massaoudi © dr

On y est presque ! L'année 2020, désormais synonyme de crise sanitaire, économique et sociale touche - enfin - à sa fin. Comme le réveillon de Noël, le passage à l'an neuf devra se célébrer en petit comité et de chez soi, la Région bruxelloise ayant décidé de maintenir le couvre-feu à 22h sur l'ensemble de son territoire. De lourdes restrictions qui n'empêcheront pas la Ville de Bruxelles de marquer le coup.