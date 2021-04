Un siècle plus tard, l'annexion de Laeken, NOH et Haren ne fait pas que des heureux BruxellesVidéo J.Bo

"Ils étaient très étonnés", "ils ont cru à une mauvaise blague"... Le 30 mars 1921, la ville de Bruxelles récupérait dans son giron trois villages composés en grande partie de maraîchers néerlandophones : Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren. A l'époque, les initiateurs de cette fusion avançaient surtout des raison économiques, liées au développement industriel du canal. Ils oubliaient d'évoquer leurs objectifs politiques. Avec cette annexion, les libéraux et les catholiques ont, pendant un demi-siècle, réussi à garder les socialistes dans l'opposition. Un siècle plus tard, certains Harenois regrettent cette fusion. Ils ne se sentent toujours pas Bruxellois. Reportage.