Un skate park avec vue sur le canal devrait accueillir ses premiers amateurs de glisse fin mars Bruxelles La Rédaction Le futur skate park à proximité du terminal de croisière de Bruxelles prend forme © FACEBOOK

L'information (en néerlandais, NDLR) a été postée sur la page Facebook du Port de Bruxelles, Les photos sont interpellantes, d'un point de vue esthétique, mais également pour tous les passionés de glisse. Un nouveau skate park prend forme le long du canal. "Comme les futurs skateurs, les travaux se déroulent également sans heurts", peut-on lire dans le post. Ce nouveau skate park régional à proximité du terminal de croisière de Bruxelles devrait être prêt fin mars 2021 et s'inscrit dans un projet global d'intégration urbaine dans le cadre du plan canal et du plan qualité d'image. "Avec ce projet ambitieux, nous rendons le canal encore plus attractif et tout le monde pourra faire de l'exercice avec une belle vue sur l'eau".