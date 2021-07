Beach-volley, skate-park et ateliers créatifs : la seconde édition de l'Eté à Josaphat est officiellement lancée sur le site de l'ancienne gare de triage. Le parc temporaire, ouvert jusqu'au 30 septembre prochain, occupe un espace plus grand que l'an dernier et propose davantage d'animations.

La partie everoise de la friche est ainsi désormais accessible au public. Les Everois(es) ne sont donc plus obligés de faire tout le tour du site pour pouvoir entrer dans le parc. Un nouvel espace de détente y est par ailleurs accessible gratuitement à côté du pont de la gare d'Evere (rue Auguste De Boeck) : un solarium avec buvette est ouvert tous les jours de 10h à 19h, sauf en cas d'intempéries. Quant aux plus courageux, munis de bottes, ils pourront profiter d'une belle balade dans la nature sur le chemin balisé.

"Je souhaite que les Everois(es) puisse profiter de ce parc provisoire peu connu et qui mérite qu’on s’y intéresse. C'est une occasion de permettre à nos citoyens de rester en contact avec la nature", précise le bourgmestre Ridouane Chahid (PS).

© D.R.