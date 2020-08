En raison du coronavirus, la manifestation qui devait se tenir du 13 au 16 août n'aura pas lieu comme à l'accoutumée. Un son et lumière destiné à mettre sous les projecteurs le Tapis de fleurs de Bruxelles sera diffusé dès 22h00, le samedi 15 août. L'événement s'inscrit dans une série de quatre sons et lumières mettant à l'honneur les grandes festivités annulées en raison du coronavirus: l'Ommegang, le Meyboom et les festivals musicaux (Couleur Café, BSF, Brussels Jazz Weekend, Hangar Musique Experience). Les spectacles sont programmés à intervalle régulier pendant tout l'été, jusqu'au 31 août, du mercredi au dimanche, de 22h00 à 00h30, sur l'Hôtel de Ville de la Grand-Place, indique StaySafe.Events.

"En tant qu'association bruxelloise, nous sommes heureux de pouvoir soutenir cette belle initiative. Bien sûr, nous aurions préféré dérouler le tapis sur la Grand-Place ce week-end, mais de cette manière, nous pouvons quand même être présents dans le cœur des Bruxellois et de Bruxelles et donner un coup de pouce symbolique à tous ceux qui en ont besoin en cette période difficile", a déclaré l'administrateur délégué de l'ASBL Tapis de fleurs de Bruxelles, Richard Poncin. "Mais il va de soi que l'année prochaine, nous espérons à nouveau fleurir la Grand-Place de Bruxelles comme il se le doit."

Le spectacle sera également diffusé en direct via Facebook Live.