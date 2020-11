Le bourgmestre Philippe Close passe-t-il au-dessus des mesures imposées en cette crise sanitaire ? C'est la question que se posent certains en consultant le site de la Ville de Bruxelles. On y découvre en effet les horaires pour le moins surprenants du spectacle son et lumière organisé sur la Grand-Place.

On y lit ainsi que du 29 novembre au 5 janvier prochain, est prévu "sur les façades de l'Hôtel de Ville et la Grand-Place, un spectacle son et lumière à 360° sur le thème de la découverte de l'autre et de la richesse des rencontres. Durée : 8 minutes".

Pour ce qui est des horaires il est précisé : "du dimanche au jeudi : à partir de 17h, toutes les heures, dernier spectacle à 22h. Les vendredis et samedis : à partir de 17h, toutes les demi-heures, dernier spectacle à 22h30. Le mardi 31 décembre : dernier spectacle à 18h".

De quoi faire sourire certains et inquiéter d'autres...