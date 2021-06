Le gouvernement bruxellois dégage plus de 8 millions d’euros de subsides pour les clubs sportifs établis sur le territoire de la région capitale. Donc 5,25 millions à destination des clubs et ASBL francophones affiliés à une fédération reconnue par l’Adeps. Concrètement, chaque club ou ASBL recevra un subside de 40 € par membre affilié à une fédération francophone.

Les clubs de sport néerlandophones recevront quant à eux 1,3 million d’euros tandis que les communes bénéficieront de 1,6 million d’euros pour soutenir leurs ASBL sportives non reconnues par une fédération via diverses initiatives locales telles que des chèques sport, etc. Les membres du gouvernement bruxellois ont validé les montants de ces subsides il y a une quinzaine de jours.

Les demandes de subsides doivent être rentrées pour le