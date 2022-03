La police de Bruxelles-Ixelles a interpellé un homme dans la nuit de samedi à dimanche pour avoir harcelé en rue une jeune femme aux abords d'une discothèque bruxelloise, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. La victime n'a pas été blessée, mais elle a été choquée par la violence de l'agression. Le suspect a été mis à disposition du parquet de Bruxelles. Il a été relaxé après audition. L'enquête se poursuit.

Le suspect a fait une remarque à la jeune femme alors qu'elle se trouvait à proximité de la discothèque avec un groupe d'amis. Il l'a suivie jusqu'à son véhicule puis il a insisté pour qu'elle monte dans sa voiture à lui et l'a agrippée par l'épaule. Les amis de la jeune femme se sont interposés et l'agent de sécurité les a séparés. Le suspect a quitté les lieux en voiture et a été arrêté un peu plus loin par les services de police.