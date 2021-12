Selon l'échevine de la propreté Carine Gol-Lescot (MR), il est impossible de faire venir une sableuse sur les lieux aujourd'hui, mais les tags seront recouverts dans la journée.

Stupeur, colère et indignation hier, à Uccle. A l'angle des avenues Bourgmestre Jean Herinckx et Chateau de Walzin, deux tags antisémites ont été découverts. Ils expriment en deux mots une comparaison entre la communauté juive et les nazis. Prévenus hier pendant le collège communal, les élus ucclois ont fait appel aux services de propreté de la commune, ceux-ci devraient intervenir dans la journée.