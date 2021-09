L’ULB a décidé d’organiser un TD géant sur la place De Brouckère en plein centre-ville. Ces traditionnelles soirées étudiantes, qui ont normalement lieu à la salle Jefke à Ixelles, ne peuvent toujours pas reprendre. L’Association des Cercles Etudiants attend que des mesures fédérales soient prises pour les boites de nuit afin de s’en inspirer.

Ce TD géant est une manière de célébrer les retrouvailles des étudiants. Il se déroulera de 20h à 23h ce vendredi soir. « On tenait à permettre aux étudiants, qui ont eu deux années difficiles, de retrouver toute la partie sociale et festive universitaire dans un moment convivial. Et les TD, ce sont des sorties phares pour les étudiants de l’ULB. On a eu l’idée de se retrouver dans des conditions exceptionnelles, de sortir de nos murs. Nous sommes ravis que le centre-ville de Bxl nous accueille car le TD se déroulera dans un cadre unique », explique Ophélie Boffa, responsable du service de communication de l’ULB.

3000 personnes sont attendues dans l’espace clos aménagé place de Brouckère. La soirée sera animée par le DJ de la salle Jefke.

Un évènement est également organisé de 16h à 20h sur la place Flagey. Il pourra accueillir 1500 personnes, inscrites au préalable. Cette après-midi, c’est le secteur culturel qui est mis à l’honneur. « Notre souhait est de soutenir le secteur culturel qui a été fortement impacté par la crise sanitaire. Nous avons mis en place deux actions pour les soutenir : un concert sur la place Flagey, mais aussi la présence d’artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles », ajoute Ophélie Boffa.

Un service de navette est mis en place au départ de la place flagey pour se rendre au TD. Les deux évènements sont sold out et seulement accessibles aux étudiants inscrits à l’ULB. Le Covid Safe Ticket est également obligatoire pour y participer.