C'est reparti pour un tour à Schaerbeek, où l'ouverture de la piscine Neptunium est (encore) reportée à la fin du premier semestre 2023, relate la RTBF. Fermée depuis 2017 pour rénovation, la piscine devait rouvrir pour les beaux jours de l'année 2021, avant d'être repoussée à l'hiver, puis la rentrée 2022...

Beliris explique que "des travaux supplémentaires non prévus initialement doivent être réalisés afin de rendre une piscine toute neuve aux futurs baigneurs. Ces travaux entraînent un délai supplémentaire et les retards de livraison des matériaux ont aussi eu un impact sur ce délai. L’ouverture de la piscine dépendra de ces critères." De l'amiante avait notamment été découverte dans les plafonnages par le passé, le dallage du grand bassin avait rajouté un délai non prévu également, c'est aujourd'hui la commande de la grande verrière du solarium, l'ancienne ayant été fragilisée par le chantier, qui serait à l'origine du nouveau retard.

Estimé à la base à 7,6 millions d'euros, le travaux atteignent aujourd'hui plus du double de ce montant, le remplacement de la verrière du solarium entraînerait, quant à lui, un surcoût de 500 000 euros.

"C’est un chantier très compliqué pour Beliris", admet Cédric Boussut, le directeur général de Beliris. "On est passé de déconvenue en déconvenue. Mais on arrive au bout de ces déconvenues. Le dernier gros problème est le solarium. Mais dans ce chantier, je serai content quand tout sera fini."