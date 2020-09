C'est une première en Belgique. Ce dimanche, la place du Nouveau Marché aux Grains, dans le quartier Dansaert? accueille un tournoi de streetball hors du commun. Ce tournoi de basket de rue en 3 contre 3 est organisé par Bball In The sky et validé par la Fédération internationale de streetball.

A l'issue de ce tournoi, plusieurs artistes viendront performer sur la place. Une fresque est signée DEMA, du collectif bruxellois CNN, a été dessinée pour l'occasion. D'autres nombreux artistes viendront animer cette journée mêlant sport et culture. Environ 100 athlètes sont attendus. Le nombre de spectateurs maximum est limité à 400.

Le site ouvrira ses portes à 10h du matin. Une finale femmes aura lieu vers 17h, une finale hommes vers 19h45. Remise des prix prévue entre 20h15 et 20h30. Toutes les infos sur www.dansaertlegacy.be