Une enquête menée par Ipsos pour le compte de Partena Professional dévoile que 51% des travailleurs bruxellois pensent à changer d’emploi dans les six mois, contre 28% en Wallonie, 21% en Flandre et 26% à l'échelle nationale. Pourquoi une telle différence entre Bruxelles et les deux autres régions ?

Selon l'étude, "le taux de travailleurs adhérant à l'idée de changer d'emploi est plus élevé chez les travailleurs de moins de 35 ans. En effet, respectivement 42% des 18-24 ans et 44% des 25-34 ans envisagent de changer d’emploi". Parmi les travailleurs interrogés, les ouvriers (34%) souhaitent davantage changer d’emploi que les employés (23%). On le sait, en région bruxelloise, la population est bien plus jeune qu'en Wallonie, plus encore qu'en Flandre.