Mohamed Meziane est client de la banque BNP Paris Fortis depuis 30 ans. Cet Heembeekois, administrateur de la page Facebook 1120 Neder-Over-Heembeek, a remarqué la semaine dernière la présence d’un vigile à l’entrée de l’agence rue De Wand. "C’est incroyable. Je n’en avais jamais vu avant. On se croirait en Espagne pendant la crise financière où tout le monde voulait sortir son argent." Il raconte : "Le vigile a un listing des personnes qu’il peut laisser entrer s’ils ont rendez-vous. J’ai demandé à ma conseillère. Elle m’a répondu que ce vigile était vraiment nécessaire et qu’il était temps. Il semblerait qu’ils se protègent de leurs propres clients qui deviennent de plus en plus agressifs."

Mohamed avoue avoir croisé des clients énervés car ils n’avaient pas obtenu de rendez-vous. "En ce moment, ils ont des sérieux problèmes dans cette agence bancaire. Ils ne répondent pas au téléphone et quand on réussit à avoir quelqu’un, les gens semblent stressés." D’ailleurs, sur le site de la banque, dans la page "prendre rendez-vous" s’affiche ce message : "En raison des circonstances actuelles, les délais de traitement seront un peu plus longs que d’habitude. Nous vous remercions d’avance pour votre patience."