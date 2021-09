Alors que cette semaine la rentrée du supérieur se fait 100% en présentiel, qu’en est-il du folklore et des soirées étudiantes ? Chaque Universités et Haute écoles mettent en place un protocole adapté à leurs infrastructures.

A l’ULB, l’Association des Cercles Etudiants a décidé de rendre le Covid Safe Ticket obligatoire. La Vice-Présidente Externe de l’association, Clara Michel, explique les premières mesures mises en place pour le moment pour pouvoir organiser des activités dans les cercles. « En gros, ce qui a été décidé en collaboration avec le Vice-rectorat, c’est que chaque évènement à son protocole. Par exemple, pour les préfabriqués, on va fonctionner en village folklorique, avec contrôle des Covid Safe Ticket à l’entrée de l’espace qui sera clôturé ». Elle ajoute que les personnes non-vaccinées devront présenter un test PCR à l’entrée. « On est pas là pour faire la police, on organise ça pour que la vie étudiante puisse reprendre. On fait tout pour que ça convienne aux autorités et aux mesures fédérales. Même si on est super content de se retrouver, la santé, ça reste la priorité de toute façon », explique la vice-présidente externe. Les masques ne seront pas obligatoires à l’intérieur du village folklorique après vérification du Covid Safe Ticket.

Concernant la reprise des TD dans la salle Jefke ainsi que les Cantus, les portes restent closes pour l’instant. « On attend les prochaines mesures fédérales sur les boites de nuit pour pouvoir s’en inspirer de notre côté et proposer un protocole au vice-rectorat », annonce Clara Michel. Cette dernière est également en charge de l’organisation de la Saint-V. « Elle aura lieu à priori. On fait tout pour en tout cas ».

Du côté de l’UCLouvain, les baptêmes pourront avoir lieu sans masque, et avec un nombre limité de personnes, toujours en extérieur. Pour rappel, l’université a aussi décidé de reporter les 24h vélo de Louvain-la-Neuve au mois de mars 2022.