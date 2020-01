Un quadragénaire interpellé en flagrant délit de vol de vélo à Auderghem a été condamné jeudi à trois ans de prison ferme pour "crime écologique" par la 57e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, ressort-il d'un jugement prononcé en l'absence du prévenu, et cité dans les titres Sudpresse vendredi.

Les faits ont eu lieu le 29 octobre, mais le prévenu avait déjà été condamné en janvier 2018 à 15 mois de prison, également pour vol de vélo.

"Il convient dès lors de sanctionner sévèrement le prévenu qui commet des délits dont la gravité est importante pour la planète, dès lors que la victime dépossédée de son vélo n'a pas d'autres options que d'utiliser des moyens de transport beaucoup plus polluants et contribuant dès lors au réchauffement climatique et tout cela pour permettre au prévenu de s'acheter des stupéfiants", a motivé juge.

Le quotidien relève que le prévenu avait déjà été interpellé à 44 reprises par les forces de l'ordre entre 1995 et 2019, si bien qu'il cumule pas moins de 17 condamnations en correctionnelle pour un total dépassant les douze ans de réclusion.

En son absence au tribunal jeudi, le procureur du Roi a dès lors requis son arrestation immédiate, demande qui a été accordée par le président de la chambre.