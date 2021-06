"Après avoir goûté un de mes burgers, un ami m’a un jour dit : "Mais pourquoi tu ne les vends pas ? Si tu les vends j’en parlerai autour de moi !" Ce que j’ai fait, et il fut le ‘patient 1’d’une liste de clients habitués qui s’agrandit chaque jour", explique Moghan. Cette mère de trois enfants et passionnée de cuisine garantit que "nos fournisseurs sont pour la plupart de Bruxelles et sont des acteurs fairtrade, écologique, équitable, éthique le promis à un bel avenir. Nous misons sur le goût et le concept junk food, good music, good vibes pour nous positionner en alternative aux géants des fast-foods".