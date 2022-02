Quelques mois plus tard, des vêtements et des bijoux ont disparu chez une autre famille où l'aide-ménagère travaillait. La femme a ensuite publié sur le réseau social Facebook des photos d'elle portant ces vêtements et ces bijoux, ce qui l'a replacée dans le viseur des enquêteurs. Elle a une nouvelle fois refusé de faire la moindre déclaration.





Le parquet de Hal-Vilvorde l'avait convoquée pour les deux faits, mais elle ne s'est pas présentée non plus au tribunal pour s'expliquer.

L'aide-ménagère était employée début 2019 dans une habitation située à Dilbeek, où elle a dérobé trois bracelets en or et un bon Wonderbox. Elle a utilisé ce dernier avec son compagnon, ce qui a mis la police sur sa piste. Malgré plusieurs convocations, la femme ne s'est jamais présentée pour être entendue. Son partenaire a admis devant la police qu'ils avaient effectivement utilisé ce bon.