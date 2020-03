Véronique Lefrancq invite la Région à offrir une aide structurelle aux Journées du Matrimoine.

Les béguinages, le passage Margurite Yourcenar, le projet Calico : pendant deux jours en septembre dernier, l’héritage architectural, sculptural, urbanistique et social des femmes ayant contribué à la construction de la capitale a été mis en valeur. Une première à Bruxelles, où les Journées du Patrimoine bénéficient de larges subsides mais ne parviennent pas encore à réellement intégrer les œuvres, actions et pensées de femmes au programme.

“C’est tout un pan de la société qui est occulté, la place légitime de 50 % de la population qui est gommée alors que beaucoup de femmes ont bâti Bruxelles”, explique Véronique Lefrancq (CDH). Bruxelles a ainsi compté de nombreux béguinages. Ces religieuses qui se regroupaient pour défendre leurs droits ont créé de véritables poumons économiques. “Mais que reste-t-il de tout ça ? Il n’y a pas de grand monument pour s’en rappeler donc ça tombe dans l’oubli”, déplore la députée bruxelloise.

Autre exemple, celui de Marguerite Yourcenar, la première femme à entrer à l’Académie française. Elle est née à Bruxelles et un passage donnant accès au parc d’Egmont lui rend aujourd’hui hommage. “Nous avons un devoir de mémoire vis-à-vis de cet héritage architectural mais aussi sociétal et culturel de toutes ces femmes qui ont construit Bruxelles.”

Pour répondre à ce devoir de mémoire, l’association L’ilot-Sortir du sans-abrisme et la plateforme L’architecture qui dégenre ont organisé les Journées du Matrimoine ou “héritage des mères”. Une initiative que Véronique Lefrancq aimerait inscrire dans la durée, en poussant la Région à leur offrir une aide structurelle. “Je tiens à applaudir ce projet de la société civile et à lui assurer une pérennité. À Paris, cela fait déjà quatre ans que les Journées du Matrimoine ont été lancées, il faut qu’elles puissent perdurer à Bruxelles sans être une petite annexe aux Journées du Patrimoine. L’objectif est d’offrir une vision plus équilibrée de la ville et de son histoire. Les Journées du Matrimoine doivent devenir le rendez-vous des Bruxellois (es).”

Elle a pour cela déposé une proposition de résolution cosignée par six autres députés : Delphine Chabbert (PS), Margaux De Ré (Ecolo), Latifa Aït Baala (MR), Nketo Nicole Bomele (Défi), Fouad Ahidar (sp.a), et Bianca Debaets (CD&V). “Ce consensus général est un message important que l’on donne à la société civile. L’idée est que la Région octroie un budget pour que toutes les communes puissent s’emparer de la question et organiser quelque chose à l’occasion des Journées du Matrimoine. Nous pourrons aussi travailler avec la Cocof et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour décliner l’aspect pédagogique de la résolution.”

La résolution sera défendue en commission dans les prochaines semaines.