La présidence nationale des Jeunes MR est désormais occupée par une Anderlechtoise. Laura Hidalgo (26 ans) a été élue ce mercredi à la tête des jeunes libéraux à l'occasion des élections internes des jeunes du parti.

Ancienne présidente de la Fédération des étudiants libéraux, cette diplômée de droit public à l’ULB a été candidate aux élections communales d’Anderlecht en 2018 et aux européennes de 2019, et travaille désormais comme assistante parlementaire du député bruxellois Geoffroy Coomans de Brachène (MR).

"Je veux défendre la cause libérale et faire entendre notre message politique auprès des jeunes. Il y a beaucoup de clichés sur les libéraux, et je veux les casser", assure l’Anderlechtoise.

Choisir pour la présidence une jeune Bruxelloise peut être vu comme une stratégie pour le MR, qui est représenté dans tous les exécutifs à l’exception de la Région bruxelloise. "On a un dynamisme de dingue à Bruxelles avec David Leisterh. On veut conquérir Bruxelles après 17 ans d’opposition et on a envie de faire bouger les choses".

L’Anderlechtoise, présidente nationale jusqu’à septembre 2023, assure pourtant ne pas vouloir faire du sous-localisme bruxellois. "J’irai dans les différentes provinces, sur le terrain avec les fédérations".

La présidence de la fédération régionale de Bruxelles-Capitale a quant à elle été confiée à Kevin Karena, de Schaerbeek.