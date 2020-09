Un incendie s'est déclaré samedi soir vers 23h30 dans un immeuble de quatre étages situé rue Henri Vieuxtemps à Anderlecht, a indiqué dimanche le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Le feu est parti dans le salon d'un appartement situé au 4e étage. Tous les habitants de l'immeuble ont pu évacuer les lieux. L'occupante de l'appartement du dernier étage a été examinée sur place par le médecin du Smur. Elle n'a pas eu besoin d'être emmenée à l'hôpital.

L'origine de l'incendie est accidentelle. L'appartement d'où est parti le feu a été déclaré inhabitable. La police et les services communaux ont proposé une prise en charge à l'occupante des lieux. "Comme des vitres ont éclaté avec la chaleur, la commune va faire le nécessaire et mettre des panneaux afin d'éviter des dégâts supplémentaires et fermer l'appartement", explique Walter Derieuw. "On a aussi commencé l'extinction par la fenêtre du 4e étage." Les autres occupants de l'immeuble ont eux pu regagner leur logement dans la soirée.