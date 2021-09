“Nous l’avons créée quelques semaines après son décès. Nous voulions poursuivre son soutien aux jeunes qui se lancent dans l’Horeca”. L’EFP d’Uccle accueillera des formations dans ses cuisines.

En avril 2020, le chef Pierre Fonteyne décédait des suites du coronavirus. Ce grand cuisinier belge, surnommé “Pierrot”, était un pilier de la profession.

Patrick Gobert, son neveu, les chefs David Keunings et Romain Depas ainsi que David Crustin ont souhaité poursuivre son accomplissement et créer l’ASBL Pierre Fonteyne, qui aura pour but de soutenir les élèves par le biais de formations extrascolaires, de dons, de prêts de matériel et d’assistance dans la participation à des concours.

“Nous l’avons créée quelques semaines après son décès. Nous voulions poursuivre son soutien aux jeunes qui se lancent dans l’Horeca”, raconte David Crustin. “Nous voulions commémorer sa mémoire et trouver dans nos restaurants, nos cafés, nos bars, des gens de qualité, pour que cela ne se perde pas”.