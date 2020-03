Jeudi, ce sont des paniers de fruits qui ont été apportés au personnel de l'hôpital Saint-Jean.

Avec la période de confinement, de nombreuses associations diversifient leurs activités afin de venir en aide au personnel soignant, sur le front dans la lutte contre la propagation du coronavirus. C'est notamment le cas de l'association Horizons pour le Solidarité et le Développement à Bruxelles, qui va apporter de la nourriture aux hôpitaux.

"Notre association poursuit son action de solidarité et de reconnaissance envers le personnel médical des hôpitaux Bruxellois. Jeudi dernier, des membres de l’association se sont déplacés à l’hôpital Saint Jean afin d’y distribuer des paniers fruits", expliquent les membres de l'association sur leur page Facebook. "Cette initiative a été saluée par le personnel de l’hôpital Saint-Jean qui a exprimé toute sa gratitude et remerciements à tous les membres de l’association."

L'association a également débloqué une somme de 3000 €, dans un premier temps, pour venir en aide d’urgence aux familles dans le besoin afin d’alléger l’impact de la crise et de perte d’emploi en attendant la reprise de la vie professionnelle habituelle .

"Grâce à cette initiative, nous avons rempli le rôle qui nous a été confié, et nous avons ainsi rejoint le reste des associations, groupes et individus qui n'ont pas ménagé les efforts pour aider leurs frères et sœurs dans ces circonstances difficiles", concluent les membres de l'organisation.

