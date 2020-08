Dans le cadre du festival PLAZEverYwhere, une version revisitée du festival annuel Plazey, les centres communautaires néerlandophones De Platoo et De Zeyp et la commune de Koekelberg ont concocté un programme de cinq balades culturelles à travers les communes de Koekelberg et Ganshoren.



“Le festival Plazey, tout comme le service culture de la commune, ont du se réinventer cet été à cause du Covid19. Au lieu de regrouper les gens, on a inversé les choses, et on a décentralisé les activités culturelles à travers la commune, explique Marie Bijnens, échevine de la culture néerlandophone de Koekelberg. Il y a notamment ces balades que nous avons créées, mais PLAZEY a également proposé une programmation artistique dans les rues réservées au jeu et a même organisé des concerts mobiles dans les rues de Koekelberg. Ainsi grâce à De Platoo on a malgré tout pu amener la culture chez les gens cet été sans prendre des risques. »

Le musée en rue : Des musées en plein air, des rues transformées en musée, c'est le thème de la première balade. Les habitants sont invités à partager sur leurs fenêteres et leurs façades leurs oeuvres artistiques. Cela peut être des dessins d'enfants, des aquarelles, un poème. Tout est permis.



La ville racontée : Des balades auditives sont également organisées par Bruxelles Nous Appartient/Brussel Behoort Ons Toe. A l'aide d'un audio guide, vous pouvez découvrir les anecdotes étonnantes ou les histoires poignantes des habitants.



Vitrine d'été : En collaboration avec la maison de littérature Passa Porta, vous partez à la découverte des meilleurs illustrateurs de Belgique à Ganshoren, Koekelberg mais également dans d'autres communes de Bruxelles.

Femme sauvage : Les illustrations de Raquel Morais de Santana rendent hommage à la force des femmes et des plantes sauvages de Bruxelles.

Kidzu le Shiba : Et enfin pour les enfants qui sont avec vous, ou à l'intérieur de vous, partez à l'aventure à la recherche du Kidzu, illustré par ILAH dans les rues de Ganshoren.

Des cartes sont disponibles au kiosque dans le Parc Elisabeth les deux derniers dimanches d'août.



Toutes les informations sont disponibles sur www.plazey.be.