Les accessoires pour bébés ne sont pas à la portée du portefeuille de chacun(e). D'autant qu'à cette période, les enfants grandissent rapidement. Pour venir en aide aux jeunes parents disposant d'un budget limité, les babytheeks proposent un service de prêt d'accessoires pour bébé à un prix avantageux. Outre l'aspect financier, l'initiative est aussi écologique : elle permet d'utiliser le matériel plus longtemps.

La première babytheek de Belgique a été créée en 2018 à Ixelles. Il s’agissait d’une initiative de l’organisation de Transformisten en collaboration avec le centre culturel Elzenhof. Le système de prêt a immédiatement connu un grand succès et a reçu le soutien nécessaire pour se développer davantage.

Après Laeken et Koekelberg, c'est à Molenbeek que s'ouvrira une nouvelle babytheek le 1er septembre prochain. Pour cela, l'échevin de l'Enseignement néerlandophone et des Propriétés communales Jef Van Damme (Vooruit) a collaboré avec Arlette, l'ASBL soutenant les babytheeks à Bruxelles et les Molenketjes, l'ASBL néerlandophone pour l'accueil extrascolaire à Molenbeek. "Nous sommes rapidement arrivés à la conclusion qu’un démarrage rapide à Molenbeek était possible. Les Molenketjes sont très enthousiastes à l’idée de faire fonctionner la babytheek et de mettre sur pieds une équipe de bénévoles. Arlette les soutiendra dans le démarrage de ce processus, y compris pour la création d’un nouveau site web et la collecte de matériel."

Le projet s'installera au rez-de-chaussée d'un bâtiment communal, au 6 rue de la Perle. Vide depuis un certain temps, le bâtiment a été rénové pour l'occasion. La babytheek ouvrira ses portes dès le mois de septembre. Quelques accessoires pour bébés seront déjà disponibles mais la commune est encore à la recherche de personnes souhaitant vendre ou donner les leurs. Elle a aussi besoin de bénévoles pour faire vivre le projet. Si vous êtes intéressé(e) ou si vous souhaitez donner/vendre quelque chose, envoyez un mail à imertens@demolenketjes.brussels.