C’est une bière très particulière qui a été brassée cette semaine à Schaerbeek dans la jeune Brasserie de la Mule : une bière aux griottes de Schaerbeek, cultivées à Schaerbeek même !

"Une bière 100 % schaerbeekoise", se réjouit Joel Galy, maître brasseur de 28 ans, en charge du projet. Mais d’où viennent ces griottes ? La commune de Schaerbeek ne dispose en effet pas de vastes terrains cultivables… Le collectif Bûûmplanters démontre ici qu’avec de la volonté et un peu de créativité, tout est possible !

Depuis une dizaine d’années, cette association encourage les citoyens schaerbeekois à planter des griottes chez eux, dans leur jardin, sur leur terrasse… " Ces dernières semaines, on a lancé un appel. Les Schaerbeekois qui avaient des griottiers sont venus nous déposer les fruits à la brasserie ", explique Yoeri Bellemans, membre de ce collectif qui milite également pour la réhabilitation d’autres arbres à Bruxelles, comme les pommiers et les poiriers.

Une tradition schaerbeekoise

Au total, ces 12 kilos de griottes récoltées ont permis de brasser 100 litres de bière de type kriek. Mais patience : il faudra encore attendre trois mois avant de goûter le résultat de cette cuvée d’exception. " On va offrir la bière aux gens qui ont apporté des fruits. Mais on espère également avoir un fût à partager au bar", commente Joel Galy.

" J’aime beaucoup le côté social du projet. Faire de la bière en soi n’a pas d’intérêt. Le but est de créer une dynamique conviviale. On espère un jour pouvoir planter davantage et donc produire plus", explique le brasseur, nostalgique de l’atmosphère des petites brasseries bruxelloises d’autrefois. " La griotte et l’âne sont les deux symboles de Schaerbeek. On veut faire revivre cette tradition de la production de fruits et proposer un produit le plus local possible, en circuit court ."

Un nouveau bar

Hasard de calendrier, ce week-end marquait l’ouverture du bar de la Brasserie de la Mule (rue Rubens 95). Un vaste espace très cosy ouvert du jeudi au dimanche, situé juste à côté du marché des Écuries van de Tram, avec un intérieur en bois de récupération et une grande terrasse.

Quatre bières biologiques de la Brasserie de la Mule sont déjà disponibles en canette (et désormais sur place au fût) : une lager, une saison, une "Kölsch" et une "Hefe Weisse".

