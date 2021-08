Les forains situés dans l’extension entre la porte d’Anderlecht et la station Arts et Métiers se sentent abandonnés et ne cachent pas leurs inquiétudes pour la prochaine édition.

Bientôt plus de musique, de cris gorgés d’adrénaline, d’odeurs de croustillons… Le boulevard du Midi dit ce dimanche "au revoir" à sa foire annuelle. Après 37 jours intenses, l’heure est au bilan de cette édition post-covid, tant attendue après l’annulation de 2020.

Chez de nombreux forains, 2021 est un grand cru ! "C’est vraiment une très bonne année", se réjouit Gregory Jacobs, gérant d’un jeu de précision. "On a eu plus de fréquentation qu’une année normale, malgré le manque de soleil", constate également Mike du Speed Surf. "Après la crise, les gens ont vraiment envie de sortir. Ils ont donc profité de la foire pour se détendre", sourit l’Anversoise Francine Brÿs derrière ses barbes à papa.



