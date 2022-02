Partie voyager au Pérou, une jeune Bruxelloise n'a plus donné signe de vie depuis le 23 janvier.

Sa famille et ses amis ont tenté d'obtenir de ses nouvelles en partageant un post sur Facebook, adressé aux personnes vivant au Pérou.

“Bonjour à tous, je fais appel à mes amis et amis d’amis qui se trouvent au Pérou actuellement. Nous n’avons plus aucune nouvelle de Natacha de Crombrugghe depuis le 23 janvier et sommes très inquiets. Elle devait visiter le canyon de Colca (Perou) et depuis aucune nouvelle. Si quelqu’un l’a croisée depuis le 23 janvier, qu’il fasse signe à son papa Eric par téléphone 0032 475/952705. Je compte sur vous pour transférer à vos amis qui sont dans la région”, écrit Charlotte au sujet de Natacha de Crombrugghe.

Le canyon qu'elle visite est un lieu touristique culte en Amérique du Sud. Il s'agit de l'un des plus profonds canyons au monde.

Grâce au message partagé plus de 16.000 fois (à l'heure d'écrire ces lignes) sur les réseaux sociaux, les proches de Natacha ont réussi à avoir de ses nouvelles. Un routard a commenté la publication, répondant avoir croisé la route de la jeune Bruxelloise à Lima.

Auprès de nos confrères de Sudinfo, le papa de Natacha a confirmé que les les Affaires étrangères ont bien été informées de la disparition de la jeune belge.