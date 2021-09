La vieille radio devenue silencieuse dans une poubelle et ses piles dans une autre. Ce mois-ci, une nouvelle campagne arrive sur les panneaux d'affichage des rues bruxelloises. Elle durera jusqu'au 4 octobre. L'objectif de cette campagne, réalisée par Bebet, Recupel et Bruxelles Environnement, est de sensibiliser les Bruxellois sur le recyclage et la collecte correcte des piles, batteries et appareils électroniques ou électroniques. Selon leurs chiffres, en moyenne, une famille bruxelloise possède 21 piles et batteries usagées dans leurs tiroirs et trois appareils électo hors d'usage chez eux. "Bien qu'ils trouvent généralement leur chemin vers les points de collecte, ces piles et appareils obsolètes finissent encore trop souvent dans les poubelles des déchets ménagers voire dans les rues", peut-on lire sur le communiqué.

"Les déchets électr(on)iques sont la catégorie qui connaît la plus forte croissance, car l'utilisation de ce type d'équipement augmente chaque année, souligne Eric Dewaet, CEO de Recupel. Et en même temps, certaines matières premières qui composent ces appareils deviennent de plus en plus rares, par exemple le cuivre ou le zinc. Beaucoup de gens ignorent encore que les appareils électr(on)iques, comme les piles et batteries, ne sont pas seulement des déchets dangereux, mais qu’il est aussi tout à fait possible de les recycler. En moyenne, Recupel recycle 90 % des composants de chaque appareil collecté. A Bruxelles, ce type de déchets se retrouve malheureusement encore trop souvent dans les sacs à ordures ménagères blancs ordinaires, et même sur le trottoir ! »

Les supermarchés, les Recyparcs et les entreprises constituent les points de collecte les plus connus pour les piles, les batteries et les appareils électr(on)iques usagés. Ce que les consommateurs ignorent parfois, c’est que les plus de 180 points de collecte bruxellois de Recupel et de Bebat sont souvent situés au même endroit, ce qui permet de rapporter facilement les piles, batteries et appareils électro usagés en même temps.

Pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de Bruxellois trouvent le chemin vers ces points de collecte, Recupel et Bebat ont développé un nouveau site web commun : https://www.recyclezici.be/ Sur ce site, les Bruxellois peuvent désormais trouver facilement les point de collecte communs les plus proches de chez eux. Ils y trouveront également des conseils pratiques et utiles pour la collecte et le tri corrects des appareils électro obsolètes et des piles et batteries vides.