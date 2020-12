La section jettoise du PTB (parti du travail de Belgique), plusieurs associations de solidarité comme La ligue des droits de l'homme, et quelques riverains se mobilisent depuis plusieurs semaines contre l'expulsion de 180 réfugiés sans-papiers. Ce dimanche, à 11 heures, ils se donnent rendez-vous pour former, devant le squat au numéro 25 de la rue Longtin à Jette, une chaîne humaine", précise le responsable du PTB de Jette, Karel Vermeersch.

"Cette expulsion est toujours prévue ce lundi 14 décembre malgré le fait que le moratoire contre les expulsions ait été prolongé jusque mi-janvier, s'interroge le représentant du parti de gauche. Ces réfugiés qui fuient la guerre ou la misère dans leur pays se sont réfugiés dans ce grand bâtiment depuis le début de la crise sanitaire dans des conditions horribles. Sans chauffage, ni eau chaude. Nous ne pouvons pas accepté cela. Nous avons mené plusieurs actions notamment pour récolter des matelas et des couvertures. La plupart des ces personnes n'ont pas accès aux soins de base, ce qui est inacceptable en période de pandémie".

Le PTB demande à la commune de contrer l'ordre d'expulsion de ces jeunes réfugiés; "L'orde d'expulsion est basé sur le fait que pour leur sécurité et leur santé ils ne peuvent pas rester sur les lieux, précise Karel Vermeersch. En pleine pandémie, et avec l'hiver qui sévit, ce n'est pas non plus favorable à leur santé d'être expulsés sans alternative de logement". Le PTB et les associations demandent également à la commune et au CPAS d'être pro-actifs. "Ils ne peuvent venir individuellement au CPAS. Il faut que le CPAS se rende sur place pour enregistrer et aider ces personnes". Le parti de gauche a également lancé une lettre ouverte à destination du conseil communal pour notamment octroyer aux occupants une carte santé.