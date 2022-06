Une chasse au trésor de NFT street art dans les rues de Bruxelles Bruxelles La Rédaction Le 20 juin, Bruxelles accueillera une chasse au trésor à mi chemin entre street art et cryptomonnaie.

© Wallkanda

Après Bordeaux, Paris et Londres, c'est au tour de Bruxelles de devenir le théâtre d'une chasse au trésor géante d’art urbain à partir du 20 juin dans le cadre de la Brussels Blockchain Week. Pour l'occasion 5 street artistes locaux ont réalisé une œuvre originale dans des lieux précis de la capitale.





Le lundi, à 12h, une série d’énigmes sera publiée sur le site de Wallkanda. Chacune de ces énigmes mènera à une œuvre située dans l’espace public. Les participants devront arpenter les rues de Bruxelles à la recherche de ces œuvres et trouver les mots qui s’y cachent pour pouvoir accéder au trésor final. Ces mots cachés, mis bout à bout, constituent le mot de passe du compte qui contient le grand prix de l’événement : les NFT des artistes participants. L'événement s'arrêtera donc quand un participant aura trouver tous les mots dans le bon ordre.



Brussels Decrypt the Street vous permet de devenir propriétaire des NFT des œuvres faites pour l’occasion. "Un NFT, ou jeton non fongible en français, est un actif unique et indivisible qui existe grâce à la technologie de la Blockchain (Ethereum). Cette technologie est un registre public qui permet de créer de la rareté numérique," expliquent les organisateurs. Rareté et donc valeur.



Pour participer, il suffit de télécharger gratuitement l'application mobile Wallkanda est nécessaire.