Un automobiliste est passé outre un contrôle de police et a provoqué un accident avec une autre voiture alors qu'il était pris en chasse.

"L'individu a été interpellé et entendu par la police dans la nuit. Le procureur du roi doit maintenant décider de le garder en détention ou non", a précisé Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles. La police aurait retrouvé une certaine quantité de cannabis et d'argent liquide dans la voiture du suspect.