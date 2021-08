C’est un vendredi 13 qui restera malheureusement dans la mémoire de Virginie, médecin généraliste à Molenbeek. Vendredi dernier, elle roulait paisiblement à vélo avec une amie sur la piste cyclable le long du canal de Molenbeek, quai des Charbonnages, en direction de la place Sainctelette. "Je venais de redémarrer après m’être arrêtée au croisement de la chaussée de Gand. Un piéton était sur la piste cyclable. J’ai donc fait aller ma sonnette… mais cela n’a pas plu à cet homme. Il a commencé à crier : ‘Et quoi ? Tu vas me rouler dessus ?’ Je l’ai donc évité, je suis passée à côté de lui, et il m’a poussée."

Le bilan est grave : "Je suis tombée sur le bras, et j’ai une fracture au coude. J’ai été opérée le soir même à l’hôpital", nous confie Virginie. Des témoins ont en effet appelé une ambulance, et la police est descendue sur les lieux de l’accident. Quant à l’auteur des faits : "Il est parti."

"Plus qu’un cas d’agression isolé"

La Molenbeekoise ne peut désormais plus travailler pendant au moins un mois et, plusieurs jours après les faits, est toujours dans l’incompréhension. "C’est une agression difficile à comprendre. Je suis une cycliste du quotidien, et je suis convaincue que les piétons et les cyclistes ont leur place à Bruxelles."

L’ASBL Heroes for Zero, qui milite pour davantage de sécurité routière à Bruxelles, a relayé l’histoire de Virginie sur Twitter. "Ce genre de comportement est scandaleux, tout notre soutien à la victime, déclare Arne Smeets, membre du CA de l’association. Or, ceci est bien plus qu’un cas d’agression isolé. Le trottoir partagé le long du canal est problématique depuis longtemps : ce tronçon est très fréquenté par les piétons et les cyclistes, qui doivent se contenter d’un espace beaucoup trop limité."

Un avis partagé par le Gracq. L’association a en effet également déjà tiré la sonnette d’alarme à propos de ce lieu hautement fréquenté de la capitale, et son espace unique pour tous les usagers faibles. "La cohabitation entre les piétons et cyclistes s’avère compliquée à cet endroit car l’aménagement est trop étroit et non adapté", indique Florine Cuignet, chargée de politique bruxelloise.

"Grand temps d’avoir un aménagement cyclable performant le long du canal"

L’association de défense des cyclistes a déjà imaginé plusieurs solutions en vue d’une "meilleure répartition de l’espace public", comme une séparation physique entre la partie piétonne et cyclable, et même l’éventuelle suppression de la voie automobile de ce quai. "Il est grand temps d’avoir un aménagement cyclable performant le long du canal. C’est un choix politique."

Du côté du cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité, on nous indique qu’"un plan de circulation est à l’étude avec la commune de Molenbeek. L’idée est de donner plus d’espace aux cyclistes et aux piétons". La bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), assure de son côté prendre contact avec la ministre de la Mobilité pour discuter du sort de cette voirie.