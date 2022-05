La demande de permis pour la construction de 52 000 m2 de bureaux, logements et équipements collectifs à deux pas de la gare du Midi, rues Bara et Blerot précisément, vient d'être déposée. Baptisé Move'Hub, ce projet remplace l'ancien projet de tour Victor, enterré par le nouveau plan d'aménagement directeur (PAD) Midi. Il est porté par Porté par un partenariat entre Atenor et BPI Real Estate Belgium (Immoange) et les bureaux 51N4E et Jaspers-Eyers Architects.

Au revoir les tours Victor donc, place à "un ensemble mixte de 51.000 m2 hors sol variant de 5 à 12 étages, face à l’entrée internationale de la gare du Midi. Le projet prévoir la création de 72 logements abordables, dont 64 construits en collaboration avec Citydev, conventionnés donc", ce qui devrait garantir une bonne évolution du dossier. L'ensemble de logements est organisé "autour d'un jardin collectif. Le rez de chaussée est ouvert et animé avec une large offre d’équipements publics, de commerces de proximité, une brasserie, etc."

"Ces activités multiples dessinent une nouvelle ambiance dans le quartier du Midi en lien avec les contextes voisins variés", vantent les promoteurs du projet dans un communiqué. La partie logements s'étend sur un peu plus de 9 000 m2. La partie bureau et équipements collectifs s'étend sur environ 40 000 m2.